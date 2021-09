États-Unis : Les sous-sols new-yorkais transformés en pièges mortels par la tempête Ida

Onze des 47 victimes de la tempête Ida dans la région de New York sont mortes noyées chez elles dans le déluge qui s’est abattu mercredi soir.

Les célèbres «basements» de Manhattan, Brooklyn ou Queens sont parfois très rudimentaires, partagés en co-location – illégale ou non – entre des travailleurs ou étudiants à faibles revenus. Au contraire, ce que des agents immobiliers français appellent «souplex» peut être typique du charme de New York, prisé par des résidents aisés qui veulent toutefois réduire le coût exorbitant des loyers.

Coincées par la très soudaine et rapide montée des eaux qui ne leur a laissé aucune chance. La star de l’aile gauche du parti démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, élue de New York à la Chambre des représentants a dénoncé dès mercredi soir le risque d’habiter dans un sous-sol, en cas d’intempéries.

Loués au noir

«Ceux qui vivent dans des ‘‘basements’’ d’habitation loués au noir et dans de mauvaises conditions de sécurité, sont parmi LES PLUS exposés aux inondations soudaines», a tweeté cette figure politique. Elle a enfoncé le clou en soulignant que les plus à risque étaient «les travailleurs, les immigrés et les familles à faible revenu».