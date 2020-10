Horlogerie : Les sous-traitants menacés d’une vague de licenciements

Le secteur de l’horlogerie souffre de la crise liée au Covid-19. Des sous-traitants ont déjà dû se résoudre à déclarer faillite. Et la situation risque fort d’empirer.

«On souffre mais on résiste pour le moment», déclare à AWP François Billig, le directeur général d’Acrotec, un des grands groupes indépendants suisses spécialisé dans la sous-traitance notamment horlogère. «En fin d’année, nous anticipons un recul du chiffre d’affaires d’environ 15%. La chute a été amortie grâce à notre diversification», confie le responsable.

L’horlogerie permet d’engranger 50% des ventes du groupe composé de 18 entreprises, dont certaines produisent des composants utilisés dans les dispositifs médicaux, l’automobile et l’aéronautique. «Nous avons cependant été cloués au sol dans ce dernier secteur», précise le dirigeant.

Chute des commandes

L’impossibilité de se projeter et planifier, inhérent à la crise sanitaire, handicape les fournisseurs des maisons horlogères, à l’image de nombreux pans de l’économie mondiale. «Depuis le mois de mars, certains des sous-traitants ont perdu 20% à 80% de leurs commandes. Pour les commandes maintenues, certaines sociétés les ont réparties sur plusieurs mois pour leur permettre d’entretenir l’activité et de maintenir les emplois», relate Alexandre Catton, directeur du salon professionnel EPHJ des sous-traitants des secteurs de l’horlogerie et de la microtechnique.