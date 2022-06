Covid: la Suisse est face à une nouvelle vague

Covid-19 : Les sous-variants d’Omicron qui font craindre une nouvelle vague

Les cas et les hospitalisations sont en nette hausse au Portugal. La Suisse voit aussi s’amorcer un rebond du Covid pour cet été.

Le retour des beaux jours, l’immunité collective et le vaccin n’ont pas eu complètement raison du Covid-19. Depuis quelques semaines, le Portugal voit le nombre de cas, de décès et d’hospitalisations reprendre l’ascenseur, même si c’est dans une moindre mesure que les précédentes vagues. La Suisse n’est pas épargnée par ce sursaut de la maladie avec environ 10’000 cas enregistrés en une semaine lors du dernier pointage hebdomadaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La faute aux sous-variants appelés BA4 et BA5, considérés comme plus virulents que le variant Omicron d’origine.