Russie : Les soutiens de Navalny reprochent au Kremlin de le «tuer» à petit feu

Quatre jours pour un peu d’eau chaude

Alexeï Navalny, 46 ans, a affirmé devoir mener «une lutte acharnée» pour obtenir des «médicaments de base» et s’être vu refuser d’être hospitalisé dans l’unité médicale de sa prison, située à 200 km de Moscou. «J’ai mis quatre jours pour obtenir un peu plus d’eau chaude», a-t-il indiqué, cité par son équipe, affirmant avoir «de la fièvre et de la tension».

Il a encore indiqué que l’administration pénitentiaire obligeait son codétenu à faire des allers-retours entre l’unité médicale de la prison, touchée par une épidémie de grippe, et leur cellule. Le président russe «Vladimir Poutine essaye encore et toujours de tuer Navalny, mais de façon plus discrète et plus lente», a dénoncé, mercredi, son équipe.