Concert mortel à Houston : Les spectateurs avaient acheté «un billet pour l’au-delà»

Plus de 90 plaintes ont été déposées par les familles des victimes de la bousculade qui a fait neuf morts, le 5 novembre, dans le Texas. Selon un célèbre avocat, les organisateurs «doivent rendre des comptes».

Le célèbre avocat américain Ben Crump a annoncé, vendredi, avoir déposé de nouvelles plaintes contre les organisateurs du festival Astroworld, à Houston, au Texas, où une bousculade a fait au moins neuf morts, la semaine dernière. «Nous représentons plus de 200 victimes qui ont été psychologiquement et physiquement blessées», a dit l’avocat lors d’une conférence de presse, en annonçant le dépôt de 93 plaintes une semaine après la bousculade mortelle, qui a aussi fait des centaines de blessés.

L’avocat a notamment été engagé par la famille d’un enfant de 9 ans, Ezra Blount, placé sous coma artificiel dans un hôpital de Houston après avoir été piétiné par la foule, le 5 novembre au soir. Près de 50’000 spectateurs étaient massés dans le NRG Park, une enceinte en plein air, pour assister au concert du rappeur local Travis Scott quand une bousculade a pris au piège des dizaines de personnes. Manquant d’air et d’espace, certains spectateurs se sont évanouis et ont été piétinés par la foule.

S’assurer «d’obtenir justice»

Les plaintes visent notamment la société Live Nation, qui se présente comme le plus gros organisateur de concerts au monde, le gestionnaire du NRG Park, mais aussi Travis Scott et le rappeur canadien Drake, qui avait fait une apparition. «Je n’aurais jamais pensé que cette fête tournerait à la catastrophe», a expliqué Gertrude Daughtery, 59 ans, blessée aux épaules et aux jambes après avoir été plaquée au sol pendant un quart d’heure. «Vous achetez un billet et c’est un billet pour l’au-delà … »