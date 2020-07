Les spectateurs réadmis malgré la hausse des cas

Stéphane 19.07.2020 à 10:09

Et tant mieux , pour la énième fois la hausse de cas positifs veut rien dire et lié au nombre de tests (env 6% de positifs en Suisse) De toute manière 80% des positifs élimineront le virus en quelques jours sans être malade. on fait ce cirque pour éviter une surcharge des hôpitaux (mais actuellement moins de 10 au CHUV et 0 soins intensifs question COVID) alors que l'âge Médian des décès est de 84 ans dont 97% avec des antécédents de maladie importants.