Les Spice Girls: bientôt une nouvelle version du clip de Wannabe?

Les Spice Girls cherchent à célébrer le 25e anniversaire de Wannabe comme il se doit. Mais à défaut de pouvoir partir en tournée à cause de la pandémie de Covid-19, le groupe britannique pourrait faire un nouveau clip pour la chanson comme le révèle une source proche interrogée par le Sun.

A la place, Mel B, Emma Bunton, Geri Horner et Mel C pourraient bien régaler leurs fans avec un nouveau clip de Wannabe comme le prétend une source interrogée par le Sun. « Les Spice Girls espéraient reprendre la route en 2021 pour marquer leur grand anniversaire mais ce n’est pas possible à cause de la pandémie, a déclaré la source. Elles discutent régulièrement et elles tentent d’arriver avec de nouvelles idées pour célébrer le grand jour. Mel C a suggéré qu’elles fassent quelque chose autour de Wannabe - dont l’idée de possiblement retravailler le clip pour les réseaux sociaux. Il y a tant d’options et rien n’est interdit. Elles veulent donner aux fans quelques chose de spécial. »