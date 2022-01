Basketball : Les «Splash Brothers» montrent la voie aux Warriors

Klay Thompson et Stephen Curry ont été particulièrement en vue mardi soir.

Golden State, guidé par ses «Splash Brothers» Stephen Curry et Klay Thompson, en réussite, s’est imposé sans forcer (102-86) contre Détroit, tandis que Minnesota y est parvenu au forceps et au finish (112-110) à New York, mardi en NBA.