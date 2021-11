Sport et argent – Les sportifs les plus riches de tous les temps sont connus

Avec cinq représentants, le basketball est d’ailleurs le sport le plus personnifié dans ce classement puisque LeBron James (7e, 1,07 Mrd), Kobe Bryant (13e, 848 Mio), Shaquille O'Neal (14e, 794 Mio) et Kevin Durant (19e, 570 Mio) font tous partie des 25 sportifs les plus riches de l'histoire. Le golf – emmené par Tiger Woods (2e, 1,91 Mrd) – a également réussi à placer cinq champions.