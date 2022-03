Paralympiques – Les sportifs russes et bélarusses sont finalement exclus

Swiss Paralympic consternée

«Swiss Paralympic est consternée et choquée par le fait qu’une exclusion conséquente aurait pu entraîner des plaintes contre le CIP et mettre en péril son existence», a réagi René Will, président de Swiss Paralympic, avant le retournement de veste du CIP. Nos athlètes se sont préparés durant quatre ans à ces Jeux. Que la Russie – après l’invasion de la Crimée en 2014 – perturbe pour la deuxième fois la paix olympique et paralympique, est tout simplement condamnable, sans parler de l’immense tragédie humaine en Ukraine.»