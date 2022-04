Environnement : Les sprays contre l’asthme polluent énormément, mais on peut les éviter

Selon les Médecins en faveur de l’environnement, les caisses remboursent 900’000 sprays contenant des gaz à effet de serre. Or deux tiers d’entre eux pourraient être remplacés par des produits moins polluants.

Les aérosols doseurs contre l’asthme contiennent des gaz nocifs pour l’environnement. @Shutterstock

La plupart des asthmatiques connaissent bien ces petits aérosols doseurs dont ils doivent tirer régulièrement des bouffées. Hic: ces produits contiennent des gaz propulseurs qui sont 1430 à 3320 plus nocifs pour l’environnement que le CO 2 . Or il serait tout à fait possible de s’en passer dans deux tiers des cas, selon le groupe Médecins en faveur de l’Environnement (MfE). Selon eux, passer à une inhalation dépourvue de ces gaz serait possible pour de nombreux patients, et ce, sans conséquences médicales.

Dans un communiqué, ils précisent que selon une évaluation effectuée sur une banque de données de la Fédération des caisses maladie Curafutura, les caisses maladie ont remboursé en 2020 quelque 900’000 aérosols doseurs. Ce qui représente une quantité estimée de 9,7 tonnes de norflurane et de1,5 tonne d’apaflurane, des gaz particulièrement nocifs pour le climat. Soit 0,21% de l’ensemble des émissions de gaz climatique (sans le CO 2 ). «Pour des produits isolés comme les sprays contre l’asthme, c’est considérable», estime Martin Vollmer, climatologue au Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa).

Une diminution drastique est possible

En outre, selon l’étude, près de 37% des Suisses souffrant d’asthme utilisent ces aérosols doseurs «toxiques» pour l’environnement. En revanche, 60% d’entre eux se servent d’inhalateurs à poudre, donc sans gaz, et 3% des nébuliseurs mobiles. Or, affirment les médecins, il est possible de diminuer drastiquement la part de ces aérosols nocifs. À l’image de ce qui se pratique en Suède où seuls 13% des patients les utilisent.

Le MfE lance donc un appel aux praticiens pour qu’ils tiennent le compte du climat lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Selon le groupement, il serait ainsi possible d’économiser chaque année environ deux tiers des aérosols doseurs prescrits, soit 600’000 boîtes, ce qui éviterait 13’000 tonnes d’équivalents CO₂. À la condition toutefois que les médecins privilégient des médicaments pour l’asthme «propres» soit sans gaz propulseurs.

Le MfE demande également aux entreprises pharmaceutiques de remplacer aussi vite que possible leurs produits en ce sens.

la FMH prudente

Du côté de la Fédération des médecins suisses (FMH), on se montre prudent. «Les recommandations thérapeutiques relèvent de la compétence des sociétés de discipline médicale. Les médecins ne peuvent proposer aux patients que ce qui est mis à disposition par l’industrie pharmaceutique», rappelle le Dr. med Carlos Beat Quinto, membre du Comité central de la FMH et responsable du département Santé publique et professions de la santé. «En outre, la thérapie doit être adaptée individuellement à chaque patient en termes d’efficacité et de tolérance».

Il rappelle toutefois que la FMH a adopté une stratégie sur le changement climatique en septembre 2021. Les travaux dans ce domaine ont commencé, assure-t-il. La Fédération est également en contact avec Médecins en faveur de l’Environnement à ce sujet.