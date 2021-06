Athlétisme - Les sprinteuses helvétiques ont déjà enclenché le turbo

Trois Suissesses se sont hissées sur le podium du 100m. De gauche à droite: Salome Kora (2e), Mujinga Kambundji (1re) et Ajla Del Ponte (3e).

Un temps canon a l’heure de l’apéro, voilà comment le meeting AtletiCAGenève s’est mis en action. Crédité de 42’’42, le relais 4 x 100 m helvétique a tout bonnement signé la meilleure performance mondiale de l’année. Sans un cafouillage lors du dernier passage de témoin entre Mujinga Kambundji et Salomé Kora, le record national féminin (42’’18) était mûr pour tomber.

Une chose est sûre, une étincelle suffit à rallumer la magie du relais. «On n’est qu’au début de la saison et les filles sont déjà en forme, c’est super. En fait, elles m’ont bluffé, je ne m’attendais pas à un tel chrono», commentait le coach national Raphaël Monachon. Pour lui, l’imperfection est source d’espoir. «Le potentiel est là, l’envie de progresser ensemble est de bon augure. À Tokyo, on ne s’interdira rien, pas même l’ambition d’une médaille .»

En solo, dans un 100 m de feu, les relayeuses ont confirmé les propos de leur coach. Elles ont enclenché le turbo! On attendait un duel de reines, on a assisté à un triomphe à trois avec le succès de Mujinga Kambundji (11’’06) devant Salomé Kora (11’’12) et Ajla Del Ponte (11’’18). Une vague helvétique qui a débordé la Néerlandaise Dafne Schippers, double championne du monde du 200 m!