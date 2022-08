Athletissima: Les sprinteuses jamaïcaines vont enclencher le turbo à la Pontaise

«Ce qui me garde «énergisée», c’est de me dire que je peux toujours aller plus vite.»

Autrice d’un magistral 10’’60 il y a une année à la Pontaise (record du meeting et meilleur temps personnel), Shelly-Ann Fraser-Pryce se dit prête à faire des étincelles sur le tartan lausannois vendredi soir. «Quand tu reviens des championnats du monde avec une médaille (ndlr: l’or dans son cas), qui est un point culminant de la saison, c’est souvent difficile de garder le focus, de continuer à aller de l’avant. Mentalement, c’est un challenge: alors il faut sans cesse se rappeler que ce n’est pas fini, que d’autres grandes performances doivent suivre. Ce qui me garde «énergisée», c’est de me dire que je peux toujours aller plus vite.»