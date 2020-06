Les squatteurs agacent le voisinage avec leur fête bruyante

Rédiger un nouveau commentaire

Glander et recevoir 22.06.2020 à 16:39

Des losers au chômage, ou plutôt qui ne cherchent pas de travail, opposés à la société , mais qui préfèrent surtout habiter en ville pour tout recevoir gratuitement. Si l' on est contre la société, on va élever des chèvres dans la campagne. Et l' on renonce aussi aux soins médicaux si l'on ne paie pas la LAMAL. Gueuler la bouche pleine, c' est leur credo.