petits prix – Les stars adorent ces cosmétiques à moins de 30 francs

À moins de 10 francs

Pour le soin des lèvres, Blake Lively et Rosie Huntington-Whiteley ne jurent que par des baumes à mini-prix. La première a récemment dévoilé, dans une story Instagram, ses produits de beauté préférés. On retrouve notamment le baume à lèvres à la cire d’abeille de la marque Burt’s Bees, à 4 fr. 70. La seconde a déclaré à «InStyle» qu’elle utilise quotidiennement le soin des lèvres Caudalie, à 7 fr. 90.

À moins de 20 francs

À moins de 30 francs

Sinon Selena Gomez fait également confiance à la crème nettoyante et exfoliante Olay. Anti-âge et anti-acnéique, elle coûte 28,90 francs. «Ma grand-mère et ma mère utilisent les soins Olay depuis très longtemps. Force est de constater qu’ils fonctionnent: elles ont toutes les deux une très belle peau» a confié la chanteuse au magazine «Into The Gloss».