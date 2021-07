Festival de Cannes - Les stars arrivent en bus pendant que Macron épargne le festival

Potins de Cannes : Les stars arrivent en bus pendant que Macron épargne le festival

Alors qu’un bus bourré de célébrités a débarqué sur la Croisette, le président de la République a tenu un discours qui a rassuré Thierry Frémaux, le boss du festival.

Lundi, et pour la première fois depuis l’existence du Festival de Cannes, des têtes d’affiche ont débarqué non pas en voiture, mais à bord d’un bus. C’est de cette manière que les têtes d’affiche de «The French Dispatch», en lice pour la Palme d’Or, se sont retrouvés sur le tapis rouge. Bill Muray, panama sur la tête, a rejoint Timothée Chalamet dans un indéfinissable costume argenté aux irisations rosées et encore Tilda Swinton en robe fourreau orange, veste de costume rose cintrée et manches dorées.