Ski alpin – Les stars au rendez-vous, les Suissesses plus loin

Il sera plus compliqué pour les Suissesses de monter sur cette fameuse «boîte». Michelle Gisin s'est toutefois justement montrée heureuse de sa première descente de la journée, se classant 5e à 0''70. C'a en revanche été plus compliqué pour sa compatriote Wendy Holdener, de retour de blessure, qui est restée juste en-dessous de la seconde (8e à 0''93).

C'a été encore plus compliqué pour le reste des skieuses de Swiss Ski. Camille Rast et Mélanie Meillard, les deux Romandes, ont terminé à plus de deux secondes et demie et ne seront pas sur le pont en début d’après-midi. Tout comme Elena Stoffel (2’’81), d’ailleurs.