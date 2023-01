Malgré la controverse: Les stars continuent de porter de la fourrure

La fourrure est à la mode – mais comment?

Controverse autour de la fourrure véritable

Portée pendant 30 ans, la vraie fourrure de vison est plus durable que la fausse: c’est le constat d’une étude réalisée par le lobby de la fourrure. Une autre étude, commandée par des organisations pour la protection des animaux, est en revanche arrivée à la conclusion que la production de fourrure est plus nocive pour l’environnement que la fausse fourrure. Les maladies sont également un sujet de préoccupation pour la fourrure véritable: au Danemark, toute une région a été bouclée et 15 millions de visons ont été abattus à la suite d’une mutation du coronavirus.

S’il est vrai que certains fournisseurs de fausse fourrure ont recours à des matières synthétiques, de nombreux efforts sont réalisés dans ce secteur pour rendre la fausse fourrure aussi écologique que possible. Pour la confection de ses vestes et manteaux, la marque new-yorkaise Maison Atia utilise du koba, un textile fabriqué à partir de végétaux et de bouteilles en plastique recyclées.

«90% de la fourrure de renard est détruite»

Thomas Aus der Au n’exerce aujourd’hui son métier plus qu’à très petite échelle, dans son atelier de Zurich. Actuellement, il travaille principalement des peaux de renard roux provenant de Suisse et abattus dans le cadre de la régulation des populations. En 2020, 22’130 renards roux ont été abattus en Suisse. «Environ 90% des peaux sont détruites», explique le pelletier. Mais pour lui, seules les peaux obtenues sans cruauté envers les animaux et dont on peut retracer l'origine sont responsables. «Les images d'élevages d’animaux à fourrure qui pratiquent la cruauté envers les animaux me touchent et me va droit au cœur», déclare le pelletier.