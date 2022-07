Un expert tire à boulets rouges : Les légendes de l’alpinisme accusées d’avoir menti sur leurs exploits

Jusqu’ici, on partait du principe que 44 alpinistes avaient réussi cet exploit. «Nous avons maintenant pu démontrer que seuls trois d’entre eux avaient réellement atteint tous les sommets. Les autres se trouvaient sur des avant-sommets, parfois à plus de 100 mètres du pic principal», affirme cet Allemand de 69 ans qui a commencé à vérifier les ascensions de ces champions il y a quarante ans. Ses recherches ainsi que celles de son équipe ont été publiées sur le site www.8000ers.com.

Reinhold Messner et Erhard Loretan

«Mes héros ont commis des erreurs»

«Quand on vérifie des ascensions connues et qu’on découvre qu’elles ne sont pas correctes, on doit pouvoir le dire en tant que chroniqueur», relève-t-il, en avouant être mal à l’aise de devoir prouver que ses «héros ont commis des erreurs». «Mais c’est injuste pour les alpinistes qui ont atteint le point le plus haut si l’on passe outre», dit-il. Il affirme toutefois ne vouloir de mal à personne et que, selon lui, «personne n’a triché intentionnellement».