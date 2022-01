Hockey sur glace – Les stars de NHL enchaînent les buts en mode baseball

L’attaquant de Chicago Dylan Strome a été à l’origine d’un but spectaculaire en NHL.

Même s’il est perturbé par le Covid-19 et la mise en quarantaine de dizaines de joueurs depuis plusieurs semaines, le championnat de NHL ne cesse d’être pimenté de buts extraordinaires qui témoignent des habiletés des hockeyeurs de la meilleure ligue du monde. Qui se sont mis en mode baseball.



Le but le plus insolite dans cette configuration date du 8 décembre lorsque les attaquants d’Anaheim Trevor Zegras et Sonny Milano avaient inventé un mouvement contre les Buffalo Sabres.