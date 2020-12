Basketball : Les stars des Lakers se relancent avec une victoire

LeBron James et Anthony Davis, qui ont conduit il y a deux mois les Los Angeles Lakers à la victoire finale en NBA, ont repris le chemin des parquets mercredi soir, lors de la victoire face aux Phoenix Suns 112-107, en match de pré-saison.

James, qui a marqué 11 points, effectué deux rebonds et réalisé deux passes décisives durant les 15 premières minutes du match, et Davis (10 points, 4 rbds en 18 minutes) ont ensuite tous les deux été laissés au repos. L’entraîneur des Lakers Frank Vogel avait choisi de ne pas faire participer ses deux stars aux deux premiers amicaux contre les Clippers, les 11 et 13 décembre.