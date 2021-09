Automobilisme - Les stars du monde automobile au Race of Champions

À peine annoncé chez Alfa Romeo, Valtteri Bottas profitera de ses congés pour participer à une course dans la neige. Race of Champions (ROC) est une compétition qui se déroule en Suède les 5 et 6 février 2022. Les organisateurs ont promis la présence du pilote de F1 finlandais Valtteri Bottas.

Le futur ex-pilote de Mercedes se réjouit déjà de piloter sur la glace. « J’ai participé plusieurs fois au rallye arctique donc j’espère que cette expérience va m’aider à battre ces redoutables adversaires, et en particulier nos voisins de Suède et de Norvège pour ajouter aux nombreuses victoires de la Finlande lors de la compétition » , affirme le spécialiste de F1.

Un volant pour les réunir tous

Lors du ROC, chacun dispose de la même voiture et doit montrer ses talents de conducteur. Le véhicule en question est c ensé être écologiquement viable. Il sera équipé d’un moteur électrique ou d’une essence dépourvue de toute énergie fossile. Sa force d’accélération lui permet d’aller de 0 à 100 km/h en un peu plus de trois secondes. Le choix de la glace devrait amener une difficulté supplémentaire, et un peu plus de piquant pour les spectateurs.