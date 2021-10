Valais – Les stars du sport se mobilisent pour endiguer la perte de licenciés

Loïc Meillard sera l’un des douze ambassadeurs auprès des clubs valaisans. Christian Pfander/Tamedia AG/A

Des baisses de licenciés de 10% pour le basket et le volley, de 25% pour l’unihockey, et même de 33% pour la natation (le club de Sion excepté) et l’athlétisme (nombreuses courses hors stade annulées en 2020 et 2021), la majorité des clubs sportifs valaisans subissent de plein fouet les effets de la pandémie. L’introduction du pass sanitaire a même débouché sur le retrait de cinq équipes de volleyball (10% du total). «Globalement, on peut parler d’une baisse de 7,6%, à fin 2020», résume le conseiller d’État, Frédéric Favre.

Si les débutants, puis les 16 ans et plus sont les plus impactés dans la majorité des sports cités, «on constate des pertes dans toutes les tranches d’âge au niveau du hockey sur glace», avoue la présidente cantonale Patricia Reber-Parvex, sans articuler de chiffres.

Casting de premier choix

Conscient de cette réalité, le Canton du Valais a annoncé plusieurs mesures pour tenter d’inverser la tendance. La principale tient en la création d’un groupe de douze athlètes d’élite valaisans, nommés ambassadeurs cantonaux. Parmi ce All-star, on retrouve les skieurs Loïc Meillard et Ramon Zenhäusern, le cycliste Sébastien Reichenbach ou le hockeyeur Nico Hischier.

Ces athlètes passeront notamment dans les clubs – de leur sport ou non – pour s’entraîner avec les membres ou les personnes intéressées… Des capsules vidéo seront ensuite distillées sur les réseaux sociaux.

La campagne démarrera officiellement dans quinze jours. «Dans le cadre de ces entraînements, je veux partager mon expérience et l’excellente du haut niveau», raconte Lore Hoffmann (9e aux derniers JO sur 800 m en athlétisme), qui ouvrira les feux de l’opération, en novembre. Au final, «le but est de faire crocher les jeunes qui ont choisi de continuer et de motiver ceux qui ont stoppé leur activité afin qu’ils se réinvestissent», résume Frédéric Favre.

Parallèlement, le Canton a créé un site internet «sportvalais.ch». Celui-ci regroupe notamment un calendrier des manifestations, une carte interactive regroupant toutes les infrastructures cantonales et la liste et contacts des quarante associatives sportives reconnues en Valais.