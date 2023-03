Squeezie, Cyprien, Gotaga…: Les stars du web se désolidarisent de la tribune qu’elles avaient signée

Squeezie est le plus grand youtubeur français avec près de 18 millions d’abonnés.

«Nous ne sommes pas des panneaux publicitaires ambulants» et «ne cassez pas notre modèle» clament plus de 150 créateurs de contenu dans le JDD de dimanche à l’approche de l’examen d’une loi sur la régulation des influenceurs par le Parlement français. Parmi eux, Squeezie, Cyprien, Seb la Frite, Enjoy Phoenix ou encore Amixem s’inquiétaient de l’arrivée potentielle d’une batterie de mesures pour encadrer leur activité, jusqu’ici largement sans contraintes. Mais lundi, nombre d’entre eux ont retourné leurs vestes en se déclarant favorables à plus de régulations dans le milieu, avouant ne pas avoir compris ou ne pas avoir lu le texte, voire ne pas l’avoir signé.