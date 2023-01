Tennis : Les stars joueront pour la paix avant l’Open d’Australie

Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Coco Gauff et d’autres athlètes vont participer à un événement de charité pour l’Ukraine, le mercredi 11 janvier.

Carlos Alcaraz sera de l’événement «Tennis Plays for Peace».

Quelques jours avant le début de l’Open d’Australie (16-29 janvier), la Fédération australienne de tennis va organiser un événement de charité «Tennis Plays for Peace» (ndlr: «le tennis joue pour la paix») sur la Rod Laver Arena, le mercredi 11 janvier, pour financer des efforts humanitaires en Ukraine.

«Le tennis est un sport vraiment global avec une communauté internationale de joueuses et de joueurs qui se mobilise régulièrement pour aider. À travers cet événement, la communauté du tennis peut offrir une assistance pratique par l’intermédiaire d’une levée de fonds. Elle montre aussi son soutien pour les victimes de la guerre, a expliqué Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, dans le communiqué. Nous avons hâte d’assister à une soirée spectaculaire de tennis et de divertissement, c’est une opportunité merveilleuse de se rassembler pour réunir des fonds plus que nécessaires.»