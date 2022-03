Basketball : Les stars montent au créneau pour Kyrie Irving

Lors d’un derby new-yorkais remporté par les Nets, Kevin Durant a claqué 53 points et relancé le débat autour du cas de son coéquipier, non-vacciné. LeBron James s’est aussi exprimé.

Kevin Garnett honoré

Nouveau record pour «LBJ»

Autre choc attendu dans la soirée, l’affrontement entre les Lakers et Phoenix a tourné très largement en faveur des Suns, vainqueurs 140-111 de LeBron James et de ses coéquipiers, décidément très décevants.

Avec 54 victoires et 14 défaites, Phoenix reste largement en tête de la conférence Ouest – et même de toute la NBA –, devant Memphis (47 v.-22 d.), vainqueur 125-118 à Oklahoma City et loin, très loin devant les Lakers, 9es à l’Ouest et pour l’instant uniquement qualifiés pour les barrages d’accession aux play-off (29 v.-38 d.).