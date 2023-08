Mondiaux de cyclisme: Les stars sont arrivées à Glasgow

Les rues de la ville la plus peuplée d’Ecosse sont bouclées pour les dix prochains jours. Ça énerve les chauffeurs de taxi, forcément. Les commerçants, eux, ont quasiment autant d’avis qu’il y a d’échoppes avec pignon sur rue. Il y a ceux qui ont l’habitude, car une partie de la cité est faite de rues piétonnes. Et il y a ceux, sur des artères où les voitures avaient leurs habitudes, qui attendent de voir à quelle sauce sera mangé leur chiffre d’affaires.

Pour le moment, les hordes de fans néerlandais, slovaques ou belges n’ont pas encore envahi Glasgow. Les coureurs, eux, oui, depuis vendredi matin. Et ils ont intérêt à bien faire leurs devoirs car le circuit glaswégien est si particulier que la différence pourra se faire à chaque virage. Ainsi, deux jours avant le grand moment de ces «Super Mondiaux», on a croisé Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel ou encore Stefan Küng, appliqués à reconnaître les 49 virages du circuit de quelque 14 km qu’il faudra parcourir à dix reprises.

Les autochtones perdaient quelques minutes en attendant de pouvoir traverser la rue. Parce qu’il n’y avait pas que les meilleurs cyclistes du World Tour masculin, qui étaient venus tâter du pavé ce matin-là. Les femmes, les juniors et espoirs des deux sexes tournaient aussi. Les volontaires faisaient ainsi la police et, certaines fois, on a failli assister à un carambolage. Les bénévoles aussi doivent se roder. D’autant plus que la pluie est annoncée pour ce week-end…