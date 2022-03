Hollywood : Les stars rendent hommage à leur ami Bruce Willis

Célébrités et proches de l’acteur de 67 ans, dont la carrière s’est brusquement arrêtée pour des raisons de santé, ont tenu à exprimer leur soutien à celui qu’ils estiment comme étant un des cadors de films d’action.

Selon un post signé de son épouse, Emma Heming Willis, ainsi que son ex-femme, Demi Moore, et ses filles Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn, Bruce Willis «a récemment été diagnostiqué comme souffrant d’aphasie, ce qui affecte ses capacités cognitives.»

Au lendemain de cette annonce, ses amis et collègues de cinéma ont tenu à rendre hommage à celui qui restera l’un des cadors du cinéma d’action, grâce notamment à son rôle de John McLane dans la saga «Die Hard».

À l’image de son ami et covedette de «The Expendables», Sylvester Stallone, qui a tenu à partager leur histoire au fil des années. «Ça remonte à loin. Je prie pour toi et ta merveilleuse famille», a-t-il sobrement écrit.

Sarah Paulson, James McAvoy, Bruce Willis and Samuel L. Jackson lors de la première de «Glass», en 2019 à New York.

En commentaire de la publication Instagram, l’icône du réalisateur Ryan Murphy et actrice récurrente dans la série «American Horror Story», a rendu hommage à cet «incroyable acteur, qui plus est charmant, doux et hilarant».