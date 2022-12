décès: Les stars rendent hommage à Vivienne Westwood

«Vivienne Westwood est morte aujourd’hui, en paix et entourée de sa famille à Clapham. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour faire changer les choses dans le bon sens.» Voici comment a été communiquée la nouvelle du décès de l’«impératrice du punk», jeudi 29 décembre , à l’âge de 81 ans. La créatrice et activiste a toujours fait de ses vêtements des messages militants.

Hommage du monde de la mode

«À la personne la plus cool, la plus fun, incroyable, humble, créative, badass, intelligente qui a marché sur cette Terre et qui était mon inspiration et mon idole pour toutes ces choses», a écrit Bella Hadid, qui a défilé plusieurs fois pour la marque londonienne.