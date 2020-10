Des stars qui clament «I’m naked» en vidéo sur les réseaux sociaux. On pourrait presque se demander quel est le lien entre le fait de faire tomber le haut (et le bas, et tout le reste, en fait) et l’élection. Il en existe un: un bulletin «naked», qu’on traduit par «nu», est en fait un bulletin nul. D’où l’idée des stars de jouer sur les mots et de s’aérer les parties en même temps.