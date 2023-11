Les stars se battent pour adapter les mémoires de Britney Spears

Parmi les acheteurs potentiels, on trouve Reese Witherspoon via sa société de production Hello Sunshine, Brad Pitt et sa compagnie B Entertainment ou encore Margot Robbie, star de «Barbie» qui est à la tête de LuckyChap Productions. Une autre pointure souhaite également se lancer dans l’aventure: Shonda Rhimes. Et l’Américaine part avec une courte longueur d’avance puisqu’elle a déjà collaboré avec Britney. C’était en 2001, sur le tournage du film «Crossroads» dont la chanteuse était la vedette et dont la productrice avait écrit le scénario.