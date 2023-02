Les bijoux restent dans leur écrin: Les stars sont nombreuses à défiler sur le tapis rouge sans collier

L’actuel boom du rouge à lèvres serait un mauvais présage pour la situation économique. Et dans le milieu de la mode, on renoncerait au port de collier en réaction à la menace de récession.

Cela n’aura pas échappé aux utilisateurs de TikTok: les stars ont beau se pavaner sur les tapis rouges des cérémonies de remises de prix vêtues de somptueuses robes hors de prix, le décolleté de la plupart d’entre elles n’est souligné par aucun bijou. «Où sont passés les colliers sur le tapis rouge?», s’interroge tayloriminskas. En guise d’illustration, la TikTokeuse de mode montre différentes tenues de stars ayant entièrement renoncé au port du collier à l’occasion des Golden Globe Awards et pose la question de savoir s’il pourrait y avoir un lien avec le style «recessioncore».

Le hashtag #recessioncore, qui circule actuellement sur TikTok, enregistre plus de quatre millions de vues. Dans ces vidéos, les passionné(e)s de mode spéculent sur le fait que l’absence de bijoux et les tendances comme le luxe discret sont une réaction à l’actuelle situation économique en de nombreux endroits à travers la mode.

Ces stars sans collier

Cette année, les colliers se font effectivement rares sur les tapis rouges. À l’occasion des Golden Globe Awards, Selena Gomez est apparue sans collier opulent. Toute comme Kim Petras, qui entre dans l’histoire en devenant la première femme trans à remporter les Grammy Awards.

Lors de la remise des Golden Globe Awards, Selena Gomez est apparue sans bijou autour du cou. IMAGO/Future Image Contrairement au American Music Awards de 2019, où la chanteuse portait non seulement un imposant collier, mais également une robe flashy. imago images/NurPhoto Pas de bijou non plus autour du cou de la chanteuse Kim Petras. Seul le scintillement d’une paire de boucles d’oreilles vient illuminer son visage. IMAGO/ZUMA Wire

Est-ce la fin du collier?

Les gros colliers de diamants d'antan se font toujours plus rares sur les tapis rouges. Cela signifie-t-il pour autant que votre écrin sera bientôt vide? Non, car selon une étude réalisée par l’institut de sondage Grand View Research, le marché des bijoux va même croître dans les prochaines années. Selon une étude de la coalition de fournisseurs The Plumb Group, 30% des consommateurs ont acheté davantage de bijoux pendant la pandémie.

Pourquoi ne portent-elles pas de collier?

Le fait que de nombreuses stars renoncent désormais au port du collier n'est donc pas lié en soi à la situation économique, comme le laisse entendre actuellement TikTok. Cela dit, une sorte d’humilité semble s'installer dans la mode. C'est ce que montre l'émergence de tendances comme celle du luxe discret, où les consommateurs misent sur des pièces intemporelles sans signes distinctifs. Et même chez les marques de luxe comme Prada, ce sont les looks pratiques et intemporels qui dominent actuellement sur les podiums.

Les tendances stylistiques de TikTok, comme l'esthétique intemporelle de la vanilla girl, indiquent également que le baromètre des tendances s'éloigne du maximalisme des saisons précédentes pour tendre vers le minimalisme.

En parallèle, on remarque que les stars qui renoncent au collier misent sur d'autres atouts pour attirer les regards et font la une avec des looks bizarres plutôt qu’à travers le nombre de carats. Il suffit de se référer à la tenue à tête de lion de Kylie Jenner lors de la Fashion Week de Paris, devenue virale. Plus récemment, la sensationnelle tenue portée par Sam Smith lors des derniers Brit Awards a fait le tour des réseaux sociaux. Avec un look aussi tapageur, nul besoin de bijoux.

Sam Smith porte une tenue en latex de la marque indienne Harri. IMAGO/Future Image

Outre les tenues décalées, le baby bump est désormais devenu la «pièce» phare d’un look. Toutes deux enceintes, Kaley Cuoco et Hillary Swank renoncent au port de gros bijoux. Tout comme la chanteuse Jessie J, qui a décidé de mettre en avant son ventre arrondi plutôt que son décolleté lors des Brit Awards.

Lors des Golden Globe Awards, Hilary Swank avait laissé de côté les bijoux pour mettre en avant son baby bump. IMAGO/Future Image Le baby bump de Kaley Cuoco était la star de la soirée. IMAGO/Future Image La chanteuse Jessie J a, elle aussi, littéralement mis en avant son ventre de femme enceinte. IMAGO/Landmark Media