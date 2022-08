Athlétisme : Les stars suisses se retrouvent ce mardi à Lucerne

Mujinga et Ditaji Kambundji, Annick Kälin et Simon Ehammer, soit quatre des cinq médaillés suisses aux Européens de Munich, seront en lice dès 19 h au «Spitzen Leichtahletik Luzern».

Mujinga Kambundji (STB) s’alignera sur 100 et 200 m, Ditaji Kambundji (STB) et l’heptathlonienne Annik Kälin (AJ TV Landquart) sur 100 m haies, enfin le décathlonien Simon Ehammer (TV Teufen) au saut en longueur.

Sur 100 m, Mujinga Kambundji se mesurera entre autres à la Jamaïcaine Elaine Thompson, ainsi qu’aux Américaines Tamari Davis et Sha'Carri Richardson. Ditaji Kambundji courra contre Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico), Nia Ali (EU) et la championne d’Europe polonaise Pia Skrzyszowska.

Simon Ehammer sera pour sa part confronté au champion olympique Miltiadis Tentoglou (Grèce). On s’en souvient: le décathlonien est toujours en deuxième position de la liste mondiale avec son saut à 8,45 m, synonyme de record suisse, fin mai à Götzis (Autriche). Seul Tentoglou a bondi 7 cm plus loin que Ehammer cette année.

Outre les athlètes déjà mentionnés, on retrouve de nombreux autres Suisses ayant brillé aux Européens, à l’instar de la perchiste Angelica Moser (LC Zurich) et du hurdler Jason Joseph (LC Therwil), qui ont tous deux fini quatrièmes. Mais aussi de Lionel Spitz (Adliswil Track Team) et Finley Gaio (SC Liestal), finalistes surprises sur 400 m et 110 m haies.