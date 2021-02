Entre la météo plutôt favorable et le besoin de s’évader, les stations de ski affichent un bilan saisonnier positif. La plupart des responsables de remontées mécaniques s’accordent à dire que les chiffres sont réjouissants. Cité par le quotidien «La Liberté», Didier Kilchoer, directeur des remontées mécaniques de La Berra (FR) estime même que les Fribourgeois ont redécouvert leurs stations, grâce à la situation sanitaire. Il a déjà compté 48’000 passages jusqu’à maintenant, contre environ 50’000 pour une saison hivernale normale entière. Même constat à Charmey (FR), qui bat même des records avec déjà plus 50’000 premiers passages avant le début des vacances vaudoises. «C’est du jamais-vu depuis 2015, et c’est mieux que la moyenne des cinq derniers hivers», explique Claude Gendre, codirecteur de Télécharmey au journal fribourgeois.