Les masques seront-ils obligatoires sur les remontées mécaniques? Et dans les files d’attente? Les touristes étrangers pourront-ils passer leurs vacances en Suisse? Le nombre de personnes sur les pistes sera-t-il limité? De nombreuses questions inquiètent les stations, en lien avec la pandémie de Covid-19 et la préparation de la saison hivernale. Dans ce cadre, une réunion a eu lieu lundi entre les principaux acteurs du tourisme et trois conseillers fédéraux: Alain Berset, Simonetta Sommaruga et Guy Parmelin.