Royaume-Uni : Des stations-services ferment, faute d’essence

La pénurie de carburant se fait ressentir au Royaume-Uni, alors que des problèmes de livraison sont occasionnés par le manque de chauffeurs routiers.

Des stations-services gérées par le britannique BP et son rival américain ExxonMobil ont fermé au Royaume-Uni à cause de pénuries de carburant dans la foulée des problèmes de livraison dans le pays occasionnés par le manque de chauffeurs routiers. Le géant des hydrocarbures BP a indiqué jeudi qu’«un petit nombre» de ses stations-services au Royaume-Uni avaient «fermé temporairement à cause de pénuries de carburant sans plomb et diesel».