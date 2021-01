Environnement : Les STEP suisses retiennent 96% du mercure

Une étude menée sur une trentaine de stations d’épuration du pays montre que 130 kg de mercure s’écoulent en Suisse. Mais les STEP en retiennent la grande majorité.

Les valeurs de mercure les plus hautes sont enregistrées dans les STEP de Suisse romande, surtout dans les régions où est implantée l'industrie de l’horlogerie et de la bijouterie.

Interdit en Suisse en raison de sa toxicité pour l’homme et les écosystèmes, le mercure est pourtant bien présent dans notre environnement. Chaque année, 130 kg s’écoulent dans les stations d’épuration du pays. Mais celles-ci parviennent à en filtrer le 96%. Seuls 5 kg finissent dans les rivières et fleuves. C’est ce que montre une étude réalisée sur près de trente stations d’épuration suisses par l’Institut de recherche sur l’eau Eawag et l’Office fédéral de l’environnement. Une première puisque jusqu’ici il n’y avait pas d’étude représentatives sur les quantités qui se retrouvent réellement dans les STEP et sur l’efficacité de ces dernières.