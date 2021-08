Essentielles pour l'industrie : Les stocks de puces électroniques à un «plus bas historique»

Le fabricant allemand de semi-conducteurs Infineon a fait état mardi de stocks à leur «plus bas historique», estimant que la pénurie de puces devrait se prolonger jusqu’en 2022.

«Les stocks sont au plus bas, nos puces passent directement de la production aux utilisateurs finaux», a déclaré Reinhard Ploss, président du directoire d’Infineon, dans un communiqué. Le groupe allemand figure parmi les plus grands fabricants mondiaux de puces électroniques, un secteur touché par un déséquilibre inédit entre une demande au plus haut et une offre insuffisante, notamment en raison de perturbations liées à la crise du Covid-19.