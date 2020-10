«Z Event»Les streamers récoltent 5,7 millions d'euros pour Amnesty International

ZeratoR et Alex Dach ont à nouveau fait des miracles, et ce malgré la situation sanitaire.

Commencé vendredi en fin d’après-midi, l’événement, qui s’est tenu à Montpellier malgré le Covid-19, s’est clos à 01H00 dans la nuit de dimanche à lundi, après plus de 50 heures de streamings.

Au total, l’événement a permis de récolter 5’724’377 euros de dons pour l’ONG. «Merci à tous pour votre mobilisation. Merci à tous pour votre confiance. Merci à tous pour votre énergie. On se retrouve au #ZEVENT2021 … ?» ont lancé ses organisateurs sur le compte Twitter de l’événement.

Record

Pour sa quatrième édition, l’événement a de nouveau pulvérisé son record de dons. L’an dernier, «Z Event» avait rapporté plus de 3,5 millions à l'Institut Pasteur. Les éditions précédentes avaient permis de reverser presque 1,1 million d'euros pour Médecins sans frontières (2018), 500’000 euros pour la Croix Rouge (2017) et 170’000 euros pour Save the children en 2016 (l’événement était alors baptisé Avengers France).