twitch : Les streameurs font le show en ligne, mais aussi sur le ring

L’animateur Ibai a battu un record de spectateurs instantanés sur sa chaîne tout en faisant salle comble.

Le streameur espagnol Ibai Llanos Garatea a enregistré, samedi passé, un pic d’audience supérieur à 3,3 millions de spectateurs sur Twitch. Il a largement dépassé la précédente référence de quelque 2,5 millions de spectateurs ­simultanés établie par David «TheGrefg» Canovas Martinez. Ibai s’est appuyé sur «La Velada del Ano II» (La soirée de l’an II), événement qu’il a organisé à Barcelone. La salle a permis d’accueillir plus de 12’000 personnes avec combats de boxe amateurs sur le ring et performances musicales dans un format appelé à faire école. «Le plus beau jour de ma vie grâce à tout le monde», s’est ému le streameur à l’heure du débriefing.