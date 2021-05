Jeu de rôle : Les streameurs s’éclatent dans l’univers de «GTA»

À l’initiative de ZeratoR, les vedettes françaises ont créé leurs propres embrouilles dans la ville fictive de Los Santos.

Coup d’essai, coup de maître pour la crème des streameurs français sur Twitch. Durant deux semaines, ils ont tenu en haleine leur public, conquis par leurs histoires improvisées dans une version modifiée de l’incontournable jeu vidéo «Grand Theft Auto 5». À l’origine de l’événement qui a réuni une centaine de joueurs, ZeratoR s’est glissé dans la peau de Marius Rotarez, père de famille sans histoire de retour à Los Santos. Incarnant Miguel Rodriguez, Alexclick a, lui, crevé l’écran avec son accent espagnol en jouant le voyou appartenant au gang des Vagos. D’autres participants, comme le Joueur du Grenier adoptant le Docteur Cox, psychiatre fou à lier, ont eu des rôles plus discrets. Les joueurs ont eu pour mission de se mêler aux activités de la ville anarchique de Los Santos en faisant abstraction du monde réel. Pour ne pas briser l’immersion, ils ont du reste rarement affiché leur caméra durant leurs directs.

«En fait, ce que les joueurs débutants n’avaient pas compris, c’est qu’en tant que casters, ils ont déjà le bagou et l’aisance pour faire du RP, ce qui a amené des personnages géniaux»

L’accès au serveur, actif 24 heures sur 24, était réservé aux streameurs ayant participé à l’événement caritatif annuel Z Event. Pour la plupart novices dans le genre, ils ont été encadrés dans une version simplifiée de «GTA 5 RP». «Sans événements organisés par les administrateurs, cela prend beaucoup plus de temps de tout faire et, surtout, la façon de le faire est soumise à plus de facteurs», a expliqué au site jeuxvideo.com Alexclick, rompu à ce genre d’exercice.