Irlande du Nord – Les studios «Game of Thrones» ont ouvert leurs portes

Quelques acteurs de «Game of Thrones» ont participé à l’inauguration, avec de gauche à droite: Ian Beattie qui jouait Meryn Trant, Daniel Portman (Podrick Payne), Natalia Tena (Osha) et Ian McElhinney (Barristan Selmy).

La salle du trône, ainsi qu’elle apparaît détruite à la fin de la série. Sur la gauche, on reconnaît les statues de Daenerys Targaryen et Jon Snow.

Les fans de la mythique série ont trouvé un lieu de pèlerinage. Près de deux ans après la fin de «Game of Thrones» , un des studios qui a servi au tournage, situé à Banbridge en Irlande du Nord, a été reconverti en musée . Il a ouvert ses portes au public vendredi 4 février 2022. D’après « NME », cette exposition a coûté 40 millions de livres (près de 50 millions de francs) et se déploie sur plus de 10’000 m2.

On y retrouve non seulement des décors iconiques, mais aussi des costumes et des accessoires vus dans la série au succès planétaire. Des «expériences interactives» sont en outre proposées. «Ce sont les vrais plateaux sur lesquels nous avons marché. Ce sont les costumes que nous avons portés, les épées que nous avons levées. À la différence de la série, où vous ne voyez pas toujours les détails, vous pourrez ici les découvrir et vous rendre compte à quel point ils étaient incroyables», a dit à Reuters l’acteur Ian Beattie, qui jouait Meryn Trant.