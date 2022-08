Consommation : Les substituts à la viande jugés trop chers

Les steaks de sojas ou les tranches panées aux légumes sont moins coûteux à produire que les produits carnés. Pourtant, leur prix est similaire.

Les produits sans viande seraient vendus trop cher. 20min/Celia Nogler

Serions-nous en train de nous faire arnaquer? C’est la question que se pose ce lundi «20 Minuten» qui pointe du doigt le prix des aliments végétariens ou végans. Selon le journal alémanique, les steaks à base de soja ou les tranches panées aux légumes sont vendus aussi cher, voire parfois même davantage, que la viande. Ceci alors que la production de ces substituts de viande coûte probablement moins.

«Les consommateurs paient trop cher et en plus, on nous empêche ainsi de réduire notre consommation de viande», déplore Josianne Walpen de la Fondation de protection des consommateurs en Suisse alémanique. Selon elle, il est «urgent» de proposer des substituts de viande à un prix abordable.

Si les prix sont similaires, il est toutefois difficile de chiffrer précisément le profit réalisé par les producteurs. Les fabricants restent muets sur leurs marges. Migros et Coop ne commentent pas. Bell, le plus grand producteur suisse de viande, se contente de dire: «Nous n’avons qu’une influence limitée sur les thèmes politiques et la formation des prix et ne pouvons pas les commenter.»

OFSP critiquée par l’UDC

Le conseiller national écologiste et agriculteur bio, Kilian Baumann, demande qu’une pression politique soit exercée sur l’industrie pour qu’elle réduise ses marges et détourne les subventions de la viande au profit des produits de substitution. «Le lobby de la viande au Palais fédéral s’y oppose bien sûr. Mais les faits sont là: les substituts de viande contribuent largement à réduire l’empreinte écologique», estime-t-il.

Selon lui, il est aussi possible de faire baisser les prix par le biais de la concurrence. «En encourageant les start-up qui produisent en Suisse avec des matières premières indigènes, l’offre pourrait être plus large.» Le conseiller national UDC Mike Egger, membre de l’Union professionnelle de la viande à Saint-Gall et administrateur d’une boucherie critique, lui, la Confédération et l’OFSP qui dénigrent, selon lui, depuis quelque temps la consommation de viande de façon injustifiée.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l’essentiel des infos de la journée.