Economie: Les subventions «vertes» américaines critiquées devant l’OMC

Économie : Les subventions «vertes» américaines critiquées devant l’OMC

Washington a fait face à de nouvelles critiques visant ses subventions «vertes» mercredi devant l’Organisation mondiale du commerce, l’Union européenne, le Royaume-Uni et d’autres pays avertissant qu’elles risquaient de bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les subventions risquent d’inciter à des délocalisations aux États-Unis

Il a souligné l’adoption récente de la loi historique de Washington sur la réduction de l’inflation, qui prévoit 420 milliards de dollars d’investissements dont une part importante sous forme de subventions et de réductions d’impôts, en particulier pour les véhicules électriques, les batteries et les projets d’énergies renouvelables qui favorisent le «made in USA».