Tourisme : Les Sud-Coréens affluent au bord du lac de Brienz grâce à Netflix

Les touristes asiatiques viennent visiter le village d’Iseltwald (BE), dans lequel des scènes d’une série populaire là-bas ont été tournées. CarPostal est débordé.

Les bords de la rive sud du lac de Brienz sont actuellement pris d’assaut par les touristes sud-coréens. Tous veulent visiter le très charmant village d’Iseltwald (BE). Motif? C’est là qu’a été tournée en partie la série «Crash Landing on You», diffusée sur Netflix, un drame romantique entre une riche Sud-Coréenne et un officier nord-coréen très apprécié au Pays du Matin calme. Tous veulent voir les lieux de tournage, en particulier la jetée, qui aurait un rôle prépondérant dans l’histoire.