Abandon d’un système ancestral : Les Sud-Coréens vont «rajeunir» dès juin 2023

Car actuellement, un bébé qui naît en Corée du Sud a automatiquement un an à sa naissance et vieillit d’une année chaque 1er janvier – et non à la date de son anniversaire, selon le mode de calcul dit de l’«âge coréen».