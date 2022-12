Hockey sur glace: A Fribourg, la Suisse plie à cause des Suédois de Gottéron

Pour les Suisses de toute façon, affronter la Suède, même dans sa version la plus light (la plupart de ses internationaux étaient issus du championnat de National League), reste une entreprise très compliquée et souvent vouée à l’échec. Un but du défenseur Dean Kukan à 44 secondes de la sirène (60e, 2-2) à six contre cinq et sans gardien a toutefois permis aux Suisses d’accrocher les Suédois et d’éviter de justesse une défaite dans le temps réglementaire. Mais les deux Suédois de Fribourg-Gottéron – Sörensen et de la Rose – ont fait plier l’équipe de Fischer en prolongation (64e, Sörensen).