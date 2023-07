Langues étrangères: Les Suisses à la traîne en anglais, en particulier les jeunes

Le «I can English understand» de Guy Parmelin et le «I can nothing say» d’Ueli Maurer sur CNN avait bien fait rire la Suisse sur les compétences linguistiques de certains conseillers fédéraux. Mais le niveau d’anglais ne semble pas beaucoup plus élevé dans la population selon un classement de l’école EF. La Suisse termine au 23e rang européen et 29e au niveau international, à deux doigt d’obtenir la mention «moyen».