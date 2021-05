E-commerce : Les Suisses achètent plus local et moins en Chine

Des sites helvétiques de ventes en ligne ont tiré leur épingle du jeu en 2020 grâce à la pandémie, au contraire de certains mastodontes étrangers.

«De nombreuses personnes ont déjà fait des achats sur Aliexpress ou Wish et savent quelles catégories de produits valent la peine d'être achetées directement en Asie et celles où la déception est probable en termes de qualité, de longs délais de livraison, de manque de possibilités de retour et de service après-vente», a expliqué David Morant, expert du cabinet de conseil en e-commerce Carpathia, à la «Basler Zeitung».