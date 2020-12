Société : Les Suisses affectionnent toujours la culture

Bien qu’avec la crise sanitaire, la population suisse a dû se rabattre sur l’offre numérique, elle reste toujours avide de propositions culturelles variées.

Les Suisses sont toujours aussi friands de culture. En 2019, plus de 70% ont arpenté les musées ou assisté à des concerts, selon une enquête. L’offre numérique continue sa progression, tendance qui devrait se renforcer avec la crise du covid.

Dans le détail, 74% des habitants ont visité des monuments ou des sites archéologiques l’an dernier, 72% sont allés au concert et 71% ont visité des musées et des expositions. Plus des deux tiers de la population sont également allés au cinéma, indiquent les chiffres publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).